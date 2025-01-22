Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1772 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1772
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2235 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 270 USD. Торги состоялись 31 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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