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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1772 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1772
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2235 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 270 USD. Торги состоялись 31 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münzen & Medaillen (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stack's (3)
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Heritage - August 20, 2015
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания 2 пенса 1772 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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