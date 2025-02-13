flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1772 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1772 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1772 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1772
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1772 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2600 EUR. Торги состоялись 30 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (3)
  • SINCONA (3)
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1772 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1772 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть