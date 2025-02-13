Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1772 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1772
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1772 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 2600 EUR. Торги состоялись 30 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (3)
- SINCONA (3)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 700 CHF
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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