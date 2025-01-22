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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1772 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1772
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 43083 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Goldberg - September 7, 2016
Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе CNG - May 4, 2011
Продавец CNG
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 3 пенса 1772 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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