Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1772 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1772
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 43083 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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