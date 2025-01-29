Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1772 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1772
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 33208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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