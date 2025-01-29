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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1772 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1772 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1772
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1772 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 33208 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1772 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1772 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания Пенни 1772 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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