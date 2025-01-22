Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1768 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1768
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1768 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Spink UK за 3400 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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