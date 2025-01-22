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1 гинея 1768 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1768 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1768 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1768
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1768 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Spink UK за 3400 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1096 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе St James’s - June 28, 2023
Продавец St James’s
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1768 "Третий тип" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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