Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1778 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1778
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1778 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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