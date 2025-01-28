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1 гинея 1778 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1778 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1778 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1778
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1778 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность F
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 725 GBP
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Aste - September 19, 2024
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1778 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1778 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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