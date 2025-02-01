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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1778 Четвертый тип
Средняя цена 930 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1778 Четвертый тип
Средняя цена 670 $
Продажи
0 15
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