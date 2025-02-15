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1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1778
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 13473 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Spink (3)
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1796 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - May 1, 2022
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Spink - January 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - June 3, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1778 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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