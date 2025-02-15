Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1778
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1778 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 13473 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2185 USD. Торги состоялись 2 июня 2005.
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 1 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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