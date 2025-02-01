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1 гинея 1781 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1781 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1781 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1781
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1781 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 400000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность F
Цена
776 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе iBelgica - June 30, 2021
Продавец iBelgica
Дата 30 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1 гинея 1781 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

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