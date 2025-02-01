Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1781 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1781
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1781 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 400000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- CNG (2)
- DNW (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Heritage (6)
- iBelgica (1)
- Künker (2)
- London Coins (1)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- SINCONA (3)
- Spink (7)
- St James’s (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- WAG (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1781 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск