Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1784 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1784
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1784 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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