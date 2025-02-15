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1 гинея 1784 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1784 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1784 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1784
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1784 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 656 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
701 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
697 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - March 14, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - March 10, 2023
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1 гинея 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

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