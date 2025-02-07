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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1784 Четвертый тип
Средняя цена 890 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1784 Четвертый тип
Средняя цена 820 $
Продажи
0 25

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1784
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1784
Средняя цена 420 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1784
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни 1784
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
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