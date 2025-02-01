Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1784 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1784
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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