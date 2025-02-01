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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1784 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1784
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1784 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1784 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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