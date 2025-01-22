Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1784 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1784
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 27250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 50 AUD
Где продать?
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