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Пенни 1784 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1784
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 27250 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1784 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 20 GBP
Великобритания Пенни 1784 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 50 AUD
Великобритания Пенни 1784 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1784 на аукционе CNG - January 29, 2014
Продавец CNG
Дата 29 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1784 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания Пенни 1784 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

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