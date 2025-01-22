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1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1784
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2500 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе CNG - February 21, 2024
Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1784 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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