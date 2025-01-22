Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1784
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1784 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2500 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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