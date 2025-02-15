Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1784 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1784
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2107 проданному на аукционе St James’s Auction за 310 GBP. Торги состоялись 14 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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