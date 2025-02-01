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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1784 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1784 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1784
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1784 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71351 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе CNG - July 21, 2021
Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе CNG - July 21, 2021
Продавец CNG
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе CNG - January 29, 2014
Продавец CNG
Дата 29 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1784 на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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