Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1766 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1766
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1766 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Spink UK за 2700 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2025
Сохранность VF30 PCGS
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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