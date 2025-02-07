flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1766 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1766 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1766 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1766 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Spink UK за 2700 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Coin Cabinet (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (7)
  • Künker (2)
  • London Coins (2)
  • Sedwick (2)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (6)
  • Stack's (4)
  • UBS (1)
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 9, 2025
Продавец Heritage
Дата 9 января 2025
Сохранность VF30 PCGS
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1250 $
Цена в валюте аукциона 1250 USD
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Stack's - May 18, 2017
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Stack's - May 18, 2017
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Spink - March 25, 2015
Продавец Spink
Дата 25 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1766 "Третий тип" на аукционе Sedwick - May 2, 2014
Продавец Sedwick
Дата 2 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1766 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1766 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть