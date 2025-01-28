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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1766 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1766 Третий тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1766 Второй тип
Средняя цена 940 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1766
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1766
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1766
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Пенни 1766
Средняя цена 70 $
Продажи
1 4
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