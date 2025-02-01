Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1766 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 3 пенса
- Год 1766
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Pesek Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2024.
Сохранность
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