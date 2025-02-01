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3 пенса 1766 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 3 пенса 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 3 пенса 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1226 проданному на аукционе Pesek Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2024.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1766 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1766 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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