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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1766 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1766 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1766 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1766 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30823 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе St James’s - December 8, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе St James’s - December 8, 2021
Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1766 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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