Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1766 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1766
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1766 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30823 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 7 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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