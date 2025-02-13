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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1766 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1766 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания Пенни 1766 на аукционе Agora - January 12, 2016
Продавец Agora
Дата 12 января 2016
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Великобритания Пенни 1766 на аукционе CNG - October 8, 2014
Продавец CNG
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания Пенни 1766 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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