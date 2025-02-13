Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1766 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1766
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 650 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.
Сохранность
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