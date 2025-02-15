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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1766 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: NGC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 270 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1766 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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