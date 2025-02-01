Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1766 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1766
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 41695 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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