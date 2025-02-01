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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1766 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1766 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1766
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1766 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 41695 проданному на аукционе Stack's Bowers за 280 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе CNG - April 7, 2021
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе CNG - April 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 2 пенса 1766 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

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