Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1773 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1773
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1773 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21351 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6750 $
Цена в валюте аукциона 6750 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 430 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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