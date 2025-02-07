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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1773 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1773 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1773 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1773
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1773 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 21351 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
6750 $
Цена в валюте аукциона 6750 USD
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 430 GBP
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 26, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Sedwick - May 4, 2023
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Berk - March 23, 2023
Продавец Berk
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Где купить?
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 гинея 1773 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность MS62 PCGS
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1773 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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