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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1773 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1773 Третий тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1773 Второй тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5
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