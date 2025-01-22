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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1773 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1773 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1773 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1773
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1773 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1793 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
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Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 330 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
4007 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе Bruun Rasmussen - April 2, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 2 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1773 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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