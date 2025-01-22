Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1773 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1773
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1773 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1793 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 2 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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