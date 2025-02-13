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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1767 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1767 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1767 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1767
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1767 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F12 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе CNG - September 23, 2020
Продавец CNG
Дата 23 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Warin Global Investments - March 23, 2018
Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 1, 2015
Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 1, 2015
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Spink - September 26, 2012
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1767 "Третий тип" на аукционе Spink - March 25, 2010
Продавец Spink
Дата 25 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1767 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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