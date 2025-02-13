Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1767 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1767
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1767 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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