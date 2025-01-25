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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1767 года

Золотые монеты

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1 гинея 1767 Третий тип
Средняя цена 1900 $
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