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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1764 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1764 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1764 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1764
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1764 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 812 USD
Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Spink - March 29, 2022
Продавец Spink
Дата 29 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1764 "Второй тип" на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1764 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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