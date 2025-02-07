Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1764 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1764
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1764 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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