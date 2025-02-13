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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 гинея 1765 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1765 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1765 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1765
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1765 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (4)
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе St James’s - April 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - November 11, 2015
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Великобритания 1 гинея 1765 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1765 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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