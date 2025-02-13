Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1765 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1765
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1765 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе SINCONA AG за 65000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (4)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 11 ноября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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