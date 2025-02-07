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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1765 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1765 Третий тип
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1765 Второй тип
Средняя цена 990 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1765
Средняя цена 770 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пенса 1765
Средняя цена 930 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1765
Средняя цена 550 $
Продажи
0 7
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H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
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