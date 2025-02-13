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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1765 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1765 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1765 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1765
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1765 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе SINCONA AG за 1500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе Sima Srl - April 1, 2024
Продавец Sima Srl
Дата 1 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1670 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1336 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1765 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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