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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1765 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1765 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1765 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1765
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1765 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе Baldwin's of St. James's - December 9, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
908 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1765 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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