Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1765 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1765
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1765 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Spink UK за 1200 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1050 GBP
Где продать?
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