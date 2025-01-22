Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1765 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 2 пенса
- Год 1765
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1765 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 640 GBP. Торги состоялись 9 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 640 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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