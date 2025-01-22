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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1765 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1765 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1765 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1765
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1765 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 2044 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 640 GBP. Торги состоялись 9 декабря 2020.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе Baldwin's of St. James's - December 9, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 640 GBP
Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1765 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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