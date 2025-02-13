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1 гинея 1770 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1770 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1770 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8.38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1770
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1770 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1832 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2022
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Via - February 25, 2022
Продавец Via
Дата 25 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1770 "Третий тип" на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1770 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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