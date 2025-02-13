Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1770 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8.38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1770
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1770 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1832 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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