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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1770 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1770 Третий тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 21

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1770
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1770
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1770
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
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