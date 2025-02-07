Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1770 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1770
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1770 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 124 USD. Торги состоялись 9 июня 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Spink (1)
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