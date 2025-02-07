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Пенни 1770 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1770 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1770 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1770
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1770 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 124 USD. Торги состоялись 9 июня 2016.

Сохранность
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  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1770 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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