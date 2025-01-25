Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 гинея 1763 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1 гинея
- Год 1763
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1763 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS63 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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