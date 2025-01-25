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1 гинея 1763 года "Второй тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1 гинея 1763 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1 гинея 1763 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1763
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1763 года "Второй тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 30177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Status International (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS63 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2266 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 9, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 10, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Status International - May 17, 2019
Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2017
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1763 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1763 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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