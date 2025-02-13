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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1763 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1763 Второй тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1763 Первый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1763
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 263
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1763
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1763
Средняя цена 45 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2 пенса 1763
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1763
Средняя цена 160 $
Продажи
0 2
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