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Великобритания
1763
Великобритания
Период:
1660-1936
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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Великобритания
1763
Монеты Великобритании 1763 года
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Серебро
Золотые монеты
1 гинея 1763 Второй тип
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
32
1/2 гинеи 1763 Первый тип
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
1 шиллинг 1763
Средняя цена
1300 $
Продажи
1
263
4 пенса (1 Грот) 1763
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
3 пенса 1763
Средняя цена
45 $
Продажи
0
51
2 пенса 1763
Средняя цена
280 $
Продажи
0
2
Пенни 1763
Средняя цена
160 $
Продажи
0
2
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Великобритания
Период
1660-1936
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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