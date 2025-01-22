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Пенни 1763 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1763
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1763 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 71651 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1763 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Великобритания Пенни 1763 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Пенни 1763 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания Пенни 1763 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD

Где продать?

Для продажи Пенни 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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