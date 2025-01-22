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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1763 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 2 пенса 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 2 пенса 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1763
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1763 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2400 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1763 на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
3325 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 2 пенса 1763 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 2 пенса 1763 на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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