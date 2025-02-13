flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1763 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1763 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1763
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1763 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 130 GBP. Торги состоялись 5 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Heritage Eur (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1763 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1763 на аукционе CNG - March 23, 2011
Продавец CNG
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга III Монеты Великобритании 1763 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть