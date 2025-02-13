Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1763 года (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1763
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1763 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 130 GBP. Торги состоялись 5 июля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- CNG (1)
- Heritage Eur (1)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск