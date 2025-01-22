Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1763 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1763
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1763 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
4509 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Где продать?
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