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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1763 года "Первый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1763 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1763 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1763
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1763 года "Первый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
3733 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
4509 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1763 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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