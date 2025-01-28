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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1775 Четвертый тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1775 Второй тип
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1775 Третий тип
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1775 Четвертый тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 35
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