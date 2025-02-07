Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1775 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1775
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1775 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1795 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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