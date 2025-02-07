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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1775 года "Третий тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1775 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1775 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1775
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1775 года "Третий тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 1795 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность XF40 ANACS
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
633 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе TimeLine Auctions - March 2, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе TimeLine Auctions - September 8, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 8 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1775 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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