Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1775
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- CNG (2)
- DNW (5)
- Goldberg (1)
- Heritage (8)
- Künker (4)
- London Coins (1)
- NOONANS (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- SINCONA (6)
- Spink (3)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск