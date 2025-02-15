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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип" (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1775
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1775 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
827 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1775 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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