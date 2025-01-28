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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1776 Четвертый тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 194
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1776 Четвертый тип
Средняя цена 990 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1776
Средняя цена 440 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1776
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1776
Средняя цена 230 $
Продажи
0 11
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