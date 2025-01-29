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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1776 года (Великобритания, Георг III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1776
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1776 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 62217 проданному на аукционе Heritage Auctions за 382 USD. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 382 USD
Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 112 USD
Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 2 пенса 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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