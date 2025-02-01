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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

4 пенса (1 Грот) 1776 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1776 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1776 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1776
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1776 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 65040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 29 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1175 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Goldberg - September 3, 2014
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1776 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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