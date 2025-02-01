Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1776 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1776
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1776 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 65040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 29 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 1175 USD
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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