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Пенни 1776 года (Великобритания, Георг III)

Аверс монеты - Пенни 1776 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III Реверс монеты - Пенни 1776 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг III

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг III
  • Номинал Пенни
  • Год 1776
  • Правитель Георг III (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1776 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 36846 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1776 на аукционе Pruvost - May 30, 2021
Продавец Pruvost
Дата 30 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 353 USD
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность AU58 ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Heritage - October 9, 2014
Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stack's - June 2, 2014
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stack's - June 2, 2014
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2014
Сохранность AU58 ANACS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 1, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stack's - April 29, 2010
Великобритания Пенни 1776 на аукционе Stack's - April 29, 2010
Продавец Stack's
Дата 29 апреля 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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