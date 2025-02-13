Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1776 года (Великобритания, Георг III)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг III
- Номинал Пенни
- Год 1776
- Правитель Георг III (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1776 года. Это серебряная монета периода Георга III. Рекорд цены принадлежит лоту 36846 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 353 USD
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 октября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 1 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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